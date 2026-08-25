Lens : la grosse punchline de Leca sur l’avenir de Florian Thauvin

Le mercato du RC Lens semble désormais entrer dans sa dernière ligne droite. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC Sport, le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca a fait le point sur les dernières semaines du marché, alors que les Sang et Or ont déjà enregistré six renforts. S’il n’exclut pas quelques mouvements d’ici à la fermeture du mercato, le dirigeant artésien estime surtout que le club doit à présent composer avec ses contraintes sportives et financières.

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🗣️"Thauvin, je crois que je suis plus vendable que lui ! À 80%, 90%, il n'y a plus rien qui va bouger !"



Jean-Louis Leca évoque la fin du mercato lensois. pic.twitter.com/51uJHb8oCD — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 24, 2026

Concernant notamment Florian Thauvin, Leca s’est montré particulièrement catégorique, avec une formule pleine d’humour pour écarter l’idée d’un départ de l’attaquant : « Florian Thauvin, je crois que je suis plus vendable que lui ! » Avant de préciser sa vision de la fin du mercato lensois : « on va se poser parce qu’on ne peut pas doubler tous les postes, donc on est obligé à un moment donné d’être intelligent entre déjà le nombre et l’aspect financier. Aujourd’hui, on sait qu’on doit sortir quelques joueurs pour pouvoir faire des choses. Après, s’il y a encore des bons coups à faire, on essayera de les faire. » Et de conclure : « à 80 %, 90 %, il n’y a plus rien qui va bouger ! » Voilà qui est plutôt clair.