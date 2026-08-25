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Ligue 1

Lens : la grosse punchline de Leca sur l’avenir de Florian Thauvin

Par Allan Brevi
1 min.
Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca, lors de la signature de Florian Thauvin @Maxppp

Le mercato du RC Lens semble désormais entrer dans sa dernière ligne droite. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC Sport, le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca a fait le point sur les dernières semaines du marché, alors que les Sang et Or ont déjà enregistré six renforts. S’il n’exclut pas quelques mouvements d’ici à la fermeture du mercato, le dirigeant artésien estime surtout que le club doit à présent composer avec ses contraintes sportives et financières.

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Concernant notamment Florian Thauvin, Leca s’est montré particulièrement catégorique, avec une formule pleine d’humour pour écarter l’idée d’un départ de l’attaquant : « Florian Thauvin, je crois que je suis plus vendable que lui ! » Avant de préciser sa vision de la fin du mercato lensois : « on va se poser parce qu’on ne peut pas doubler tous les postes, donc on est obligé à un moment donné d’être intelligent entre déjà le nombre et l’aspect financier. Aujourd’hui, on sait qu’on doit sortir quelques joueurs pour pouvoir faire des choses. Après, s’il y a encore des bons coups à faire, on essayera de les faire. » Et de conclure : « à 80 %, 90 %, il n’y a plus rien qui va bouger ! » Voilà qui est plutôt clair.

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