Séisme au Maroc : l’UEFA étend la minute de silence à l’ensemble des rencontres en Europe

Vendredi soir, le Maroc a été touché par un terrible séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter causant la mort de plusieurs centaines de personnes, selon un bilan provisoire. Si plusieurs acteurs du monde du football n’ont pas tardé à réagir à cette tragédie en partageant leur pensée et leur soutien aux victimes, l’UEFA a annoncé ce samedi qu’une minute de silence sera respectée avant toutes les rencontres, équipes nationales et clubs confondus.

«L’UEFA observera une minute de silence lors de tous les prochains matchs des équipes nationales et des compétitions interclubs à partir de demain et jusqu’au 21 septembre, en mémoire des victimes du tragique tremblement de terre au Maroc. Les pensées du football européen vont au peuple marocain en ces temps difficiles», peut-on lire via le communiqué de l’instance dirigeante du football européen.