Le Zenit se moque du Real Madrid et de Mbappé sur TikTok

Les clubs utilisent souvent les réseaux sociaux pour chambrer d’autres équipes ou des joueurs. Cette fois, c’est le Zenit qui s’est fait plaisir avec le Real Madrid et Kylian Mbappé. Pour célébrer son titre de champion de Russie, le club de Saint-Pétersbourg a posté une vidéo sur TikTok.

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🤯 Madridista, esto te va a calentar muuucho…



👀 ¡Atención al vacile del Zenit al Real Madrid en redes sociales!



👉 "Mbappé, pichichi". pic.twitter.com/PVjB6F70bq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 26, 2026

On y voit une galerie de photos du FC Barcelone et du Zenit fêtant leur titre en ville à bord d’un bus à impériale. Mais le club russe a également posté une photo du bus madrilène célébrant… uniquement le titre de meilleur buteur de Liga de Kylian Mbappé.