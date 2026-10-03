Équipe de France : Dayot Upamecano a impressionné avant de voir rouge

Dayot Upamecano a vécu une soirée pour le moins particulière avec l’équipe de France face à l’Italie (1-1). Pour la première de Zinédine Zidane au Stade de France en tant que sélectionneur, le défenseur du Bayern Munich a livré une prestation de très haut niveau avant de voir son match basculer à la 85e minute, avec une expulsion qui l’a contraint à quitter prématurément ses partenaires. Malgré cette fin de rencontre difficile, l’international français a une nouvelle fois confirmé qu’il faisait partie des hommes forts de la défense tricolore. Déjà convaincant face à la Turquie, après une Coupe du Monde 2026 grandement réussie sur le plan individuel, Upamecano avait pourtant débuté sur le banc contre la Belgique. Mais dans les grands rendez-vous, difficile d’imaginer Zidane se passer de lui, au même titre que des cadres comme Adrien Rabiot, Mike Maignan ou encore le capitaine Kylian Mbappé. Toutefois, le sélectionneur répète qu’il n’existe pas de titulaires indiscutables dans son groupe, mais les performances d’Upamecano parlent d’elles-mêmes.

La suite après cette publicité

Associé cette fois à Jérémy Jacquet, qui a lui-aussi été très impressionnant hier soir, le Munichois a rapidement pris les commandes de l’arrière-garde française. Et le public du Stade de France ne s’y est pas trompé. À chaque intervention défensive, duel remporté ou ballon récupéré, Upamecano était chaleureusement applaudi par les tribunes. Solide dans les duels, agressif dans son intervention et particulièrement propre dans son placement, il a constamment empêché les attaquants italiens de s’exprimer. Moise Kean et Francesco Pio Esposito ont notamment eu énormément de difficultés à exister face à lui. Une prestation qui aurait pu lui valoir une appréciation bien différente de la note de 4 attribuée par la rédaction FM, celle-ci ayant évidemment été lourdement pénalisée par son carton rouge en fin de rencontre.

La suite après cette publicité

Dayot Upamecano ovationné par le Stade de France

Car avant cette expulsion, Upamecano avait également été très intéressant dans l’utilisation du ballon. Il a tenté 91 passes, dont 84 réussies, tout en remportant deux de ses trois duels aériens, en réalisant trois interceptions et en bloquant aussi une tentative italienne. Quelques instants seulement avant l’égalisation de Bastoni, il avait même réalisé une intervention individuelle particulièrement importante pour couper une autre offensive italienne. Le tournant est finalement arrivé dans la foulée, avec une perte de contrôle de Rabiot puis une intervention manquée de Da Cunha dans une zone extrêmement dangereuse. Son expulsion a alors changé la physionomie de sa soirée et obligé les Bleus à terminer la rencontre en infériorité numérique, Maxence Lacroix entrant en jeu (85e).

Dayot Upamecano 🆚 Italy 🧱 pic.twitter.com/b5I86STnjo — Jamal „Bambi” MusiaIa (@MusialaOOC) October 3, 2026

Mais malgré cette fin de match, le signe envoyé par le Stade de France reste particulièrement fort. Alors que les supporters savaient que la France allait devoir terminer la rencontre à dix et pouvait être mise en difficulté dans les dernières minutes, Upamecano a quitté la pelouse sous les applaudissements. Une réaction assez rare pour être soulignée après une expulsion, et qui témoigne de l’impression laissée par son match jusqu’à cet incident. Pour sa première apparition de l’ère Zidane au Stade de France, le défenseur du Bayern a donc marqué les esprits, même si son carton rouge est venu ternir une prestation qui, pendant près de 85 minutes, ressemblait à celle d’un véritable patron de la défense française. Le joueur de 27 ans va faire son retour à Munich après avoir été libéré par la FFF, puisqu’il est bel et bien suspendu pour affronter la Belgique ce lundi.