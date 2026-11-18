Paulo Fonseca a quitté l’OL à la surprise générale juste avant la trêve. Le Portugais a répondu favorablement à l’offre du Sporting CP, le club dont il est supporter. Le timing a pu interroger car son départ a eu lieu en plein milieu de la saison. Il serait probablement parti à la fin de cet exercice puisque le technicien arrivait en fin de contrat. Lyon a été contraint de se retourner rapidement et a confié les rênes de son équipe première à Carlos Vicens, dont le premier match se déroule ce samedi à Lille. Cette situation a tout de même chagriné Michele Kang.

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«Nous avons été déçus, moi y compris, d’apprendre que Paulo souhaitait nous quitter. Nous lui avons dit, explique l’actionnaire majoritaire du club en conférence de presse. Ce n’est pas une bonne stratégie pour un club de s’accrocher à un entraîneur qui veut partir. Son contrat se terminait à la fin de la saison. Nous avions déjà commencé à travailler sur le renouvellement d’un coach et des candidats potentiels. Cela n’a fait qu’accélérer ce processus», assure-t-elle, avant de conclure. «Nous sommes très enthousiastes avec Carlos (Vicens) et souhaitons bonne chance à Paulo.»