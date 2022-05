Chelsea : Romelu Lukaku fait tout pour partir

La suite après cette publicité

Romelu Lukaku sait ce qu'il veut. Depuis quelques mois maintenant, le Belge ne cesse de faire des appels du pied à l'Inter Milan, club où il a évolué avec succès durant deux saisons. En décembre dernier, il avait confié : «c'est maintenant le bon moment pour partager mes émotions. J'ai toujours dit que je portais l'Inter haut dans mon cœur. Je sais que je vais retourner à l'Inter. Je l'espère vraiment.» Une interview donnée à Sky Italia où il avait également avoué : «je ne suis pas satisfait de la situation à Chelsea.»

Plusieurs mois après ces propos, l'attaquant, auteur de 15 buts en 44 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (29 titularisations), n'a pas changé d'avis. Malgré les récentes déclarations de Thomas Tuchel, qui a avoué compter sur lui l'année prochaine, et l'arrivée de nouveaux propriétaires avec lesquels des échanges sont prévus prochainement, Lukaku souhaite changer d'air cet été. Il veut retourner à l'Inter Milan comme l'a rappelé le Corriere dello Sport hier. Le média transalpin en a remis une couche ce lundi, indiquant qu'il est la priorité par rapport à Paulo Dybala longtemps suivi.

Lukaku ne veut que l'Inter

«Le feeling avec Lautaro et les buts marqués par BigRom pèsent mais l'opération n'est pas facile», écrit le Corriere avant de préciser : «un avant-centre, comme l'ont déjà montré les 64 buts de l'Inter en deux ans, a l'impact dévastateur sur le jeu de l'équipe. Avec lui, l'Inter redeviendrait probablement le favori numéro un du Scudetto. Le feeling, sur et en dehors du terrain, avec Lautaro Martinez ne fait que renforcer sa candidature. Même les fans sont aux anges pour son come back.» Et si la Curva Nord doit encore être convaincue, la direction et Simone Inzaghi, eux, le sont. Ils planchent sur son retour. De son côté, le joueur, qui ne veut pas continuer à Chelsea, s'active aussi pour revenir.

Outre le fait d'avoir refusé des propositions d'autres clubs comme Newcastle et l'AC Milan, Big Rom a pris les devants. Il s'est ainsi séparé de son agent Federico Pastorello selon le CDS. Il y a quelques jours, il l'avait d'ailleurs repris de volée. «En aucun cas je ne laisserais quelqu'un parler à ma place. J'ai gardé la bouche fermée et je me suis concentré pour servir l'équipe et terminer la saison de l'une des meilleures façons possibles.» Ainsi, c'est l'avocat Sébastien Ledure qui a pris le relais et discute avec les Nerazzurri. Un rendez-vous est prévu demain et un prêt d'une saison est l'option privilégiée. Il reste à savoir si Chelsea ouvrira la porte ou non. En tout cas, elle est grande ouverte du côté de Lukaku.