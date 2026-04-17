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Ligue 1

Vahid Halilhodzic tacle Waldemar Kita

Par Jordan Pardon
1 min.
Waldemar Kita avant un match du FC Nantes @Maxppp

Vahid Halilhodzic et Waldemar Kita ne partiront pas en vacances ensemble, c’est une certitude. Parti sur fond de conflits avec sa direction en 2019, le Bosnien est finalement revenu 7 ans plus tard pour tenter de sauver le club, si cher à ses yeux. «Je suis parti car je n’étais pas d’accord avec la politique sportive du club, avait-il déclaré à l’époque à L’Equipe. Quand l’entraîneur n’a aucune influence… Ce n’est quand même pas au club de décider qui va jouer ou qui va partir.»

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Ce vendredi en conférence de presse, le technicien de 73 ans s’est montré moins virulent mais il a tout de même adressé un joli tacle glissé à son boss, sans le nommer. «Pour conduire un club sportif de ce niveau, il faut des gens bien placés au niveau des compétences, chacun à sa place, pour entraîner, pour diriger. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je sais parfaitement bien ce qu’il faut faire, parfaitement bien. Pour diriger un club sportivement, financièrement, il faut avoir des compétences, il faut être là.»

Pub. le - MAJ le
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