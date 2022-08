OL : le gros point mercato de Bruno Cheyrou

La suite après cette publicité

Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais a débuté sa saison par une victoire plutôt électrique contre l'AC Ajaccio (2-1) à l'occasion du coup d'envoi de la première journée de Ligue 1. Pourtant, si la saison est déjà en marche, le mercato du club rhodanien n'est pas terminé malgré les arrivées de Rémy Riou, Johann Lepenant, Nicolás Tagliafico, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. En effet, Peter Bosz avait récemment réclamé de nouvelles recrues, notamment au poste de milieu de terrain.

À ce sujet, Bruno Cheyrou, le directeur technique de l'OL, a expliqué qu'il fallait passer par l'opération dégraissage avant de recruter. «Le but, dans une première phase, était de proposer à Peter Bosz d'avoir le maximum de son effectif pour débuter sa saison. C'est ce qu'on a réussi à faire avec des arrivées assez tôt dans le mercato. On a un effectif un peu trop conséquent, pour qu'il soit parfaitement cohérent, il faudrait le réduire. Tant qu'il ne sera pas réduit, il n'y aura pas de nouvelles arrivées», a-t-il prévenu sur Prime Video. En effet, Léo Dubois, parti à Galatasaray, est le seul départ de l'été.

«Pour l'instant, Paquetá est là»

Et concernant les joueurs sur le départ, Cheyrou a évoqué le cas d'Houssem Aouar, proche du Real Betis et de la Premier League. «Il ne lui reste plus qu'un an de contrat, et comme tous les joueurs dans cette situation, la question est très ouverte. En cas d'offre, pour tous ces joueurs en fin de contrat dans un an, on réfléchira. Il n'y a pas eu d'offre pour l’instant, a-t-il assuré avant d'en venir à Moussa Dembélé. Non plus. Après, il y a des intérêts, mais entre les offres et les intérêts, il y a une petite nuance. Ce sont des tops joueurs et s'ils restent avec nous, on sera ravi. S'ils ont d'autres opportunités, on étudiera ce qui se présente».

Autre dossier chaud : l'avenir de Lucas Paquetá. Si le Brésilien n'est pas sur la liste des transferts, l'OL pourrait décider de le céder en cas d'offre intéressante. «Pour l'instant, Paquetá est là. On est content qu'il soit là. On ne maîtrise pas tout sur le marché. Si jamais il y a une offre qu’on ne peut pas refuser, ça me dépassera. Ce sera au président de décider», a-t-il ajouté. Il pourrait donc y avoir du mouvement à l'OL cette semaine, avant le premier déplacement de la saison, à Lorient.