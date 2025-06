Italie : Gennaro Gattuso affirme ne pas être Harry Potter

Ce jeudi, Gennaro Gattuso a été officiellement présenté à la presse italienne dans son nouveau rôle de sélectionneur de l’Italie. Forcémenent interrogé sur ses méthodes pour redresser le football italien dans le dur depuis des années, l’ancien coach de l’OM a expliqué qu’il n’était pas magicien et que seul le travail allait payer.

La suite après cette publicité

«Je ne suis pas Harry Potter. Il a bien dit Mourinho, je ne fais pas de magie. Je ne peux que promettre de l’engagement, de la passion et essayer de pouvoir entrer dans la tête des joueurs. Je ne veux pas entendre le mot 'je’ mais le mot 'nous’, c’est le plus important. Ensuite, sur les aspects techniques et tactiques, les jours sont peu nombreux, mais ce sera à nous de faire le moins de dégâts possible. Nous voulons certainement pouvoir entrer dans la tête des joueurs et leur faire sortir l’envie et le sentiment d’appartenance.»