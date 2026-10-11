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Ligue 1

OL, Argentine : Nicolás Tagliafico pourrait prendre sa retraite

Par Allan Brevi
1 min.

À 34 ans, Nicolás Tagliafico commence à réfléchir à la suite de sa carrière, alors que son contrat avec l’Olympique Lyonnais arrive à échéance en juin 2027. Dans un entretien accordé à Infobae, le latéral argentin a évoqué l’éventualité d’un retour dans son pays natal, notamment pour se rapprocher de ses proches s’il venait à fonder une famille avec son épouse, Carolina Calvagni. « Mon contrat se termine en juin 2027 et je n’ai pas d’enfants. Mais si j’en ai et que je souhaite me rapprocher de ma famille, peut-être retournerons-nous en Argentine », a-t-il expliqué. Le défenseur reste toutefois prudent et précise que cette décision dépendra des opportunités et des projets qui se présenteront à lui. Si cette réflexion ne signifie pas qu’il envisage de raccrocher les crampons, elle témoigne de ses interrogations sur son avenir au-delà de son engagement avec l’OL.

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Le joueur a également parlé de son quotidien avec son épouse et des difficultés liées à la vie de compagne de footballeur professionnel, souvent marquée par l’éloignement familial et les changements de pays. Tagliafico a notamment insisté sur l’importance pour Carolina de développer ses propres projets et de conserver une forme d’indépendance. « Être la femme d’un footballeur n’est pas chose facile. Psychologiquement, c’est très éprouvant », a-t-il confié, soulignant leur soutien mutuel.

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