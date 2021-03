PSG - Nantes : la satisfaction d'Abdoulaye Touré

Un véritable exploit. Au Parc des Princes, le FC Nantes a pris les trois points en disposant du PSG sur le score de 2-1, dans le cadre de la 29e journée du championnat de France. Présent au micro de Canal + après la rencontre, le milieu de terrain Abdoulaye Touré a fait part de sa satisfaction, alors que le FCN est désormais à un point du FC Lorient, premier non relégable.

«Après chaque match de Ligue des Champions, il y a toujours un coup à jouer ici. On a joué avec nos armes, ç'a été difficile mais on a été la chercher au mental. (...) Ca doit nous servir pour la suite parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'on pouvait aller chercher notre victoire au mental. Ca doit nous servir pour la suite parce que ça va être compliqué. Le match doit nous galvaniser, c'est encourageant pour la suite. Ca va se jouer au mental», a déclaré le joueur de 27 ans.