Ldc : Marcello Lippi croit en l'OL de Rudi Garcia

L'exploit est grand et peut le devenir encore plus pour l'OL. Après avoir éliminé la Juventus et Manchester City, il va falloir se frotter au Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions ce mercredi. Un parcours héroïque que n'a pas manqué Marcello Lippi. Le coach italien a reconnu les qualités de l'effectif lyonnais dans une interview à la Gazzetta dello Sport.

« 4 ou 5 joueurs sont vraiment très forts. Je ne pensais pas que Memphis Depay pouvait être si décisif, un joueur de classe mondiale. Et l'entrée de Dembélé a changé la rencontre contre Manchester City. Bravo à Lyon qui a quand même quelques belles individualités », a-t-il déclaré au quotidien au papier rose. Mais il estime aussi que cette qualité individuelle se met au service du collectif et du dispositif tactique mis en place par Rudi Garcia, qu'il a d'ailleurs décrit : « Lyon a un projet tactique simple mais létal : solidité défensive et contre-attaque de qualité. Avec ses armes, l'OL peut mettre en difficultés le Bayern ».