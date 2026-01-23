Crystal Palace refuse une offre de l’AC Milan pour Jean-Philippe Mateta

Depuis plusieurs années, l’AC Milan est à la recherche d’un attaquant capable d’empiler les buts. Après plusieurs pistes et plusieurs profils qui n’ont pas répondu aux attentes en Lombardie, le club rossoneri ne désespère pas et veut toujours trouver chaussure à son pied. Selon nos informations, l’AC Milan a jeté son dévolu sur Jean-Philippe Mateta.

Impressionnant en Premier League avec Crystal Palace et néo-international français, l’attaquant de 28 ans est passé dans une autre catégorie ces derniers mois. Selon nos informations, les dirigeants milanais ont formulé une offre ce vendredi pour le joueur. Cette dernière a été refusée par Palace. De son côté, le joueur était d’accord avec le club italien.