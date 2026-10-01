PSG : Christophe Galtier impressionné par Luis Enrique

Christophe Galtier garde un regard très positif sur le PSG et se montre particulièrement admiratif de son évolution depuis son départ en 2023. « Que du positif. C’était une belle expérience », confie l’actuel entraîneur de Neom au Parisien, même s’il reconnaît qu’il aurait « sans doute pu mieux gérer certaines situations ». Le technicien de 60 ans salue surtout le travail de Luis Enrique, vainqueur de la Ligue des champions avec Paris : « Il maîtrise beaucoup de paramètres et je suis très admiratif de ce qu’il réalise. » Il souligne également le rôle de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi dans le changement de politique sportive, avec un effectif désormais « jeune, talentueux, dynamique » et davantage construit pour correspondre à la philosophie de l’entraîneur.

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Pour Galtier, cette transformation a même permis au PSG de prendre une nouvelle dimension en France. « En 1993, la France était Olympique de Marseille, aujourd’hui, la France est PSG. Le club jouit d’un capital sympathie incroyable », affirme l’ancien coach parisien. Sans chercher à comparer directement son passage avec celui de Luis Enrique, il estime que la construction actuelle lui rappelle son travail avec Luis Campos à Lille. Galtier insiste néanmoins sur le rôle central de l’Espagnol : « Le mérite revient à Luis Enrique, un entraîneur qui a une incroyable maîtrise du haut niveau. Il est intransigeant, il fait passer l’équipe avant tout le monde. »