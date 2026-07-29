Italie : un champion d’Europe 2021 sera dans le staff de Roberto Mancini

Roberto Mancini n’est pas encore officiellement le sélectionneur de l’Italie, mais les contours de son futur staff commencent déjà à se dessiner. Alors que la FIGC doit encore finaliser les derniers détails de son retour à la tête de la Nazionale, plusieurs noms circulent avec insistance pour accompagner l’ancien entraîneur de Manchester City. Massimo Maccarone et Antonio Gagliardi devraient intégrer son équipe, tandis que Marco Roccati, déjà présent à ses côtés lors de son passage à Al-Sadd, devrait conserver son rôle d’entraîneur des gardiens.

La suite après cette publicité

La grande nouveauté pourrait venir de Leonardo Bonucci, déjà présent dans le staff de Gennaro Gattuso. L’ancien défenseur emblématique de la Squadra Azzurra, champion d’Europe en 2021 sous les ordres de Mancini, devrait rejoindre le staff technique afin d’apporter son expérience du très haut niveau et sa connaissance du vestiaire italien. Une arrivée symbolique pour accompagner la nouvelle mission de Mancini, qui devra reconstruire une sélection en crise après plusieurs échecs majeurs et redonner une identité forte à une équipe qui cherche toujours à retrouver son prestige international.