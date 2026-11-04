PSG : la leçon d’humilité de Luis Enrique malgré l’écrasante victoire face à Villarreal

Le Paris Saint-Germain continue d’impressionner l’Europe. Ce mardi soir, les hommes de Luis Enrique ont livré une véritable démonstration sur la pelouse de Villarreal (6-0), confirmant leur excellent début de campagne en Ligue des Champions. Une rencontre à sens unique, pliée en seulement 17 minutes avec quatre buts inscrits par les Parisiens, qui ont ensuite poursuivi leur festival offensif. Un succès retentissant qui permet au club de la capitale de conserver la tête de la phase de ligue et d’envoyer un nouveau message à ses concurrents européens. Même malgré cette prestation exceptionnelle, Luis Enrique a tenu à calmer les ardeurs en conférence de presse. L’entraîneur espagnol, satisfait de la performance de ses joueurs, a surtout insisté sur l’importance de garder les pieds sur terre.

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Car pour le technicien parisien, le plus important n’était pas tant le résultat que l’attitude affichée par son équipe tout au long de la rencontre. « Si tu démarres un match de cette manière, que tu es efficace dans ce que tu fais, ça change le match et ça fait un match différent de ce que tu peux penser. Je veux souligner notre mentalité, on a joué de la même manière quel que soit le résultat. C’était un test pour l’ambition de cette équipe. C’est un plaisir », a-t-il expliqué devant les journalistes. Avant de rappeler que rien n’était encore acquis malgré cette démonstration. « Quand tu cherches juste à continuer à jouer de la même manière, ce sont des choses positives. Mais nous ne sommes pas encore champions, ni en finale à Madrid. Tout cela n’est pas acquis. Il n’y aura qu’un seul champion à Madrid. Nous n’avons pas terminé dans les huit premiers ces deux dernières années, mais nous avons ensuite remporté le titre. Nous sommes satisfaits de nos ambitions, mais la compétition reprend en février avec les barrages. » Une manière de rappeler que le PSG, aussi impressionnant soit-il, a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre à un nouveau sacre européen.

«On n’est pas en finale, ni champions»

Luis Enrique a également insisté sur la volonté de ses joueurs de ne jamais relâcher leurs efforts, même lorsque la victoire ne fait plus aucun doute. Une philosophie qui rappelle forcément la finale de Ligue des Champions remportée face à l’Inter Milan (5-0). « Je retiens le début du match. Après 0-3, il y a peu d’équipes pour surmonter ça. Il est difficile pour une équipe de se relever après avoir encaissé trois buts en cinq minutes. Nous cherchons à respecter l’adversaire en jouant de la même manière tout le temps. On peut se rappeler la première finale de Ligue des champions contre l’Inter, on n’a jamais pensé à garder le résultat. On veut toujours jouer avec la même intensité et les mêmes circonstances », a-t-il poursuivi. Mais le coach espagnol a aussi fait preuve d’une certaine empathie envers son adversaire du soir. « Je ne suis pas très content de voir mon adversaire dans cette difficulté. »

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Voir le PSG soulever la Ligue des Champions pour la 3e année de suite, vous y croyez : À 100%, c'est un rouleau compresseur Pas du tout, la foudre ne frappe jamais au même endroit J'attends les matchs à élimination directe pour m'enflammer Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Enfin, interrogé sur la qualité de son effectif, capable d’enchaîner les performances de très haut niveau malgré plusieurs blessures importantes, Luis Enrique a une nouvelle fois refusé de s’enflammer. À la question de savoir s’il disposait du meilleur groupe de sa carrière, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a préféré rester mesuré. « C’est très difficile de dire ça parce que j’ai eu la chance d’entraîner des joueurs de très haut niveau. Mais je profite parce qu’on est à l’aise avec ces joueurs. On veut montrer à tout le monde la manière avec laquelle on est capable de jouer », a-t-il confié. Une chose est sûr, avec cette nouvelle démonstration, le PSG confirme qu’il fait partie des équipes les plus impressionnantes du continent et peut clairement prétendre à un nouveau sacre. Mais fidèle à ses principes, Luis Enrique refuse de céder à l’euphorie. À Paris, l’ambition est immense, mais le discours reste le même : continuer à travailler, progresser et ne surtout pas se croire arrivé.