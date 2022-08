OM : Jordan Veretout, l'heure des retrouvailles

La suite après cette publicité

Ce samedi soir, l'Olympique de Marseille d'Igor Tudor, reçoit pour la troisième journée de championnat le FC Nantes. C'est d'ailleurs avec trois joueurs formés chez les Canaris que les Phocéens vont se présenter dans un Orange Vélodrome complet et incandescent : Valentin Rongier, Dimitri Payet et enfin Jordan Veretout.

Le milieu de terrain international français, transfuge de l'AS Roma, est d'ailleurs le petit nouveau de la bande. S'il n'a pas encore été titularisé, il est amené à prendre de plus en plus de place dans l'équipe concoctée par Igor Tudor. « Je suis venu ici pour jouer au football. Ce sont des moments difficiles, compliqués. Je ne cautionne en aucun cas de tels faits. Je ne rentre en rien dans cette histoire-là. Je suis ici à l'OM pour passer de bons moments avec tout le monde, que ce soit à l'intérieur du groupe ou avec les gens au Vélodrome. Je suis quelqu'un qui est apprécié généralement, de joyeux. En Italie, j'ai été apprécié par tout le monde. Je suis ici pour m'éclater, pour avoir de grands résultats, de belles émotions. J'ai vécu l'année dernière de très grandes émotions avec la Roma (une victoire en Ligue Europa Conférence face au Feyenoord, ndlr). J'ai envie de continuer, de vivre ça ici à l'OM, ça doit être tellement magique ici. Je vais tout donner et me battre jusqu'à la fin », avait-il ainsi expliqué.

50 premières minutes de bonne facture

interrogé à ce sujet, Valentin Rongier était très content de son nouveau comparse du milieu de terrain. « Jordan est parti assez rapidement quand j'ai commencé en pro. Il a démarré en Ligue 2 puis une en Ligue 1, avant d'aller en Angleterre. On est content de le retrouver en France et chez nous. C'est bien pour l'équipe, la concurrence est saine. On sait qu'on aura besoin de tout le monde et que la saison sera longue », a développé celui qui porte le brassard de capitaine quand Dimitri Payet n'est pas présent.

Entré en jeu pour la dernière demi-heure contre Reims, Veretout a touché 25 fois le cuir et a réussi 14 passes (sur 19), dont celle à l'origine du dernier but de l'OM. Il a aussi remporté deux des trois duels qu'il a eu à jouer, dont la récupération sur le but susmentionné. Enfin, sur le second match de l'OM (lors duquel il n'a joué que 21 minutes), il a touché douze fois le ballon et a réussi toutes ses passes (10) tout en remportant son seul duel joué. Vu son niveau, Veretout est amené à prendre plus de responsabilités. Déjà contre Nantes, son club formateur ?

