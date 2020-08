OL : Jean-Michel Aulas affiche son soutien à Rudi Garcia

On l'imagine facilement : un Jean-Michel Aulas aux anges de participer au Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne. En quart de finale, il faudra affronter Manchester City, le 15 août. Après l'exploit et l'élimination de la Juventus en 8e, le président lyonnais est revenu sur la saison et s'est projeté sur la suite dans une interview au Progrès.

Il s'est aussi exprimé sur Rudi Garcia, décrié par les supporters et peut-être incertain à ce poste la saison prochaine : « il avait déjà marqué des points sur les gros matches cette saison malgré tout ce qui pouvait être dit par-ci, par-là. Des années comme ça, si vous n’êtes pas costaud dans votre tête et que vous n’avez pas d’expérience, vous pouvez perdre le contrôle ». Jean-Michel Aulas a donc confiance en l'expérience de Rudi Garcia.