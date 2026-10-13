OM : l’Olympiakos fracasse les autorités françaises

Les supporters de l’Olympiakos pourront se rendre au Vélodrome jeudi, alors que l’OM accueille le club grec pour ce deuxième match de Ligue Europa. Malgré les risques, et d’autres évènements à gérer, les autorités compétentes estiment être en mesure d’accueillir et de faire face au déplacement de supporters adverses. Et ce alors qu’au début, les fans grecs n’avaient pas été autorisés à se déplacer.

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Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων μας στη Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές. https://t.co/vECdimCr6J — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 13, 2026

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Ce qui a provoqué la colère de l’Olympiakos, qui a dézingué les autorités française dans un communiqué sanglant. « L’Olympiakos FC dénonce de la manière la plus catégorique la gestion sans précédent, inacceptable et dangereuse de la présence de nos supporters à Marseille par les autorités françaises compétentes. […] Des milliers de supporters de l’Olympiakos, se conformant à l’interdiction initiale, ont été contraints d’annuler des billets d’avion, des hôtels et des réservations de voyage, subissant d’importantes pertes financières. Des centaines de nos supporters déjà à Marseille sont partis pour la Grèce, tandis que d’autres ont annulé leur voyage prévu. […] Les décisions successives et contradictoires des autorités françaises ont complètement ébranlé notre confiance dans leur capacité à gérer un problème de sécurité aussi grave de manière cohérente et efficace, et il est évident que l’Olympiakos FC n’exposera en aucun cas ses supporters au danger. Pour cette raison, nous appelons les supporters de l’Olympiakos déjà à Marseille à quitter la ville en toute sécurité et ceux qui n’ont pas encore voyagé à ne pas faire leur déplacement », peut-on y lire.