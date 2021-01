L'OM déjà d'accord avec Pol Lirola !

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes la semaine dernière, l'Olympique de Marseille a établi deux priorités, en cas de bonne affaire : recruter un numéro 9 et un latéral droit. Concernant le second poste cité, les pistes sont nombreuses et nous vous annoncions ce jeudi en exclusivité que le profil de Djibril Sidibé (AS Monaco) intéressait le club du sud de la France.

Dans la soirée, L'Equipe dévoilait les autres pistes de l'Olympique de Marseille dans un papier consacré à Pablo Longoria, le head of football du club. Ainsi, on apprenait que les dirigeants phocéens étaient aussi sur la piste de Pol Lirola (Fiorentina), Elseid Hysaj (Napoli), Bryan Reynolds (Dallas) et Lutsharel Geertruida (Feyenoord). Mais l'OM semble avoir creusé la première.

Un prêt avec option d'achat à l'étude

D'après les informations de RMC Sport, la formation olympienne est passée à la vitesse supérieure pour l'Espagnol de la Viola, auteur de treize apparitions toutes compétitions confondues cette saison avec l'équipe où évolue également Franck Ribéry.

Si un accord n'a pas encore été trouvé entre l'OM et la Fiorentina, le principal concerné est lui déjà tombé d'accord avec le club français. Si toutes les parties s'entendent, Pol Lirola sera alors prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Mais les Phocéens, qui ne veulent pas se retrouver sans rien en cas d'échec des négociations (la Real Sociedad est également intéressée selon la presse italienne), travaillent encore sur les autres noms.