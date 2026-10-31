HAC : Didier Digard refuse de baisser les bras

Toujours lanterne rouge de Ligue 1 après la lourde défaite face au PSG (1-5), Le Havre traverse une période particulièrement difficile. Mais Didier Digard refuse de baisser les bras et veut pousser ses joueurs à assumer leurs responsabilités avant le déplacement crucial à Lorient. En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur normand a reconnu les difficultés de son équipe : « ça ressemblait à une belle soirée, mais ça n’a pas duré longtemps. Ça ressemblait à une belle soirée parce que les joueurs étaient vraiment appliqués dans le plan de jeu. Et ce but est venu récompenser aussi le travail qu’ils avaient réalisé cette semaine. Je ne vais pas leur tirer dessus. Effectivement, on a concédé sur ce que l’on ne devait pas et on a marqué sur ce que l’on devait. Donc il faut s’accrocher et c’est tout. C’est difficile, mais on n’a pas d’autre choix. »

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« Quand tu te mets dans cette situation-là, tu dois faire face, sinon tu es un lâche. Donc, il faut leur dire, ils doivent le comprendre. Je m’inclus dans les personnes responsables de cette situation. Ce n’est pas me sortir de là, pas du tout, mais c’est leur faire comprendre qu’il n’y a pas d’autre choix que d’assumer cette situation. Évidemment, il y a de la pression, évidemment, c’est plus difficile à jouer ces matches-là si tu n’as pas de personnalité. Par contre, si tu as de la personnalité, tu feras face et tu assumeras la situation dans laquelle tu t’es mis », a également ajouté l’homme de 40 ans. Voilà qui est dit.