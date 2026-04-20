PSG : révélations sur l’intégration très spéciale de Lucas Chevalier…

Depuis la fin du mois de janvier, l’aventure de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain a peut-être pris un tournant. Avant ça, l’ancien pensionnaire du LOSC n’échappait pas à la critique. L’international tricolore alignait souvent des prestations irrégulières, mais il était maintenu à son poste de titulaire. Luis Enrique l’a choisi pour succéder à Gianluigi Donnarumma et l’Espagnol semblait vouloir laisser sa recrue épaissir son cuir en accumulant du temps de jeu, peu importe les critiques. Depuis, la donne a changé.

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Le vestiaire apprécie Safonov

«La mentalité, la manière dont les trois gardiens s’entraînent c’est incroyable, c’est beau, c’est positif. Je ne sais pas ce qui va se passer dans l’avenir, mais je suis content d’avoir trois gardiens de ce niveau. Je suis satisfait». Face aux médias, Luis Enrique déclarait, avant la réception de Metz, qu’il était satisfait de ses portiers. Mais dans les faits, c’est bien Matvey Safonov qui est devenu le gardien numéro 1 depuis le 28 janvier et la réception de Newcastle. Les doutes ne se sont pas totalement dissipés concernant le niveau du Russe, mais ce dernier a su répondre présent, notamment la semaine dernière à Anfield.

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De quoi promettre une fin de saison sur le banc de touche à Chevalier ? Il se pourrait que le natif de Calais ait sa chance après-demain à l’occasion du match contre le FC Nantes. Mais après ? Sauf blessure ou miracle, c’est bien Safonov qui sera de la partie contre le Bayern Munich. Ce lundi, RMC Sport révèle d’ailleurs que Safonov est un élément très apprécié par le staff et le vestiaire parisien. La bonne humeur de l’ancien joueur de Krasnodar est soulignée, tandis que Chevalier semble entretenir des rapports bien différents avec le reste du groupe rouge et bleu. Le média a fait des révélations sur l’intégration spéciale de Chevalier.

Chevalier apparaît souvent à l’écart

Si le joueur est impliqué aux entraînements et semble s’être adapté aux méthodes de son entraîneur, RMC Sport explique que Chevalier « apparaît souvent à l’écart » dans le vestiaire, car il serait une personne appréciant avoir des moments seuls et aimant parler à des personnes plus âgées. À la veille de ses débuts avec le PSG en Supercoupe d’Europe contre Tottenham, le portier aurait ainsi pris son petit-déjeuner à l’hôtel et serait remonté dans sa chambre sans avoir croisé ses nouveaux coéquipiers. Un comportement qui peut surprendre, même si une source a tenu à démentir tout signe inquiétant. « Cette intégration peut paraître particulière, mais il est comme ça. Il aime aussi beaucoup être avec les gens du staff. Avec les joueurs, il navigue entre les différents groupes ».

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Toujours est-il que RMC Sport nous apprend également que Chevalier a eu des désaccords avec des joueurs cadres de l’équipe parisienne, mais que la situation semble apaisée aujourd’hui. Autant d’éléments qui s’ajoutent aux doutes sur le choix Chevalier fait par le PSG, même si le message passé est que le gardien se porte bien et qu’il reste déterminé. Un discours de façade ? Chevalier sait qu’il joue gros pour sa participation à la Coupe du Monde 2026 et des sources ont indiqué que le joueur étudiera les propositions qui s’offriront à lui l’été prochain (Tottenham est sur le coup en cas de maintien) si sa situation ne change pas.