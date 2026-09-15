Premier League : l’équipe VAR de Man United-Man City écartée

La polémique autour du but d’Erling Haaland contre Manchester United prend une nouvelle ampleur. Après avoir reconnu une « erreur de jugement » sur la validation du but décisif de Manchester City à Old Trafford, Pro Ref, l’organisme chargé de l’arbitrage professionnel en Premier League, a décidé d’écarter de la prochaine journée de championnat les deux arbitres VAR présents lors du derby, Matt Donohue et Blake Antrobus, selon The Telegraph. Les deux hommes resteront également éloignés des terrains au moins jusqu’à la fin de la trêve internationale.

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Initialement refusé pour une position de hors-jeu, le but avait finalement été validé après intervention de la VAR, Haaland étant jugé couvert par Patrick Dorgu. Pro Ref a toutefois reconnu que le VAR n’avait pas suffisamment pris en compte l’influence d’Enzo Fernández, pourtant en position de hors-jeu et ayant tenté de jouer le ballon, ce qui aurait dû conduire à un nouvel examen au bord du terrain. Une erreur d’autant plus lourde qu’elle a directement influé sur le succès 1-0 de Manchester City, et qui a poussé l’instance anglaise à prendre une sanction immédiate contre l’équipe vidéo.