Robert Lewandowski affiche sa préférence pour son avenir, Newcastle a trouvé son homme providentiel

Avantage Real Madrid

Et si l'un, si ce n'est le meilleur attaquant du monde se retrouvait sur le départ l'été prochain ? C'est ce qui pourrait arriver à Robert Lewandowski, dont l'avenir est très flou ces derniers jours. Le Bayern Munich est tiraillé entre lui proposer une prolongation de contrat ou s'attaquer à Erling Haaland. Une hésitation qui touche le buteur polonais. Ce dernier se ferait de plus en plus à l'idée d'un départ. La piste menant au PSG commence à faire émaner, au même titre que celle menant au Real Madrid. Pour le quotidien espagnol AS, sa préférence irait même au club madrilène qui l'affiche en Une dans son édition du jour. Affaire à suivre.

Steve Bruce maintenu

Depuis son rachat par un consortium saoudien, Newcastle veut rêver plus grand. Alors de nombreuses rumeurs pour le mercato hivernal fleurissent depuis plusieurs semaines, la question du coach est également un point primordial pour le projet des Magpies. Ces derniers essuient pour l'heure de nombreux refus, à l'instar de celui de Zinédine Zidane. Il semblerait pour l'heure que Steve Bruce devrait bien rester à la tête du club anglais... en attendant de trouver mieux. «Je suis votre homme », s’exclame le Daily Express* à sa place sur sa Une.

L'Espagne n'a pas digéré le but de Mbappé en finale

La pilule n'est pas encore passée... L'Espagne a toujours en travers de la gorge la défaite contre la France en finale de la Ligue des Nations (2-1). La cause ? Le deuxième but litigieux de Kylian Mbappé. «Nous avons perdu la bataille, nous allons gagner la guerre», titre ce matin Marca. Le quotidien espagnol explique que l'UEFA va étudier les règles qui ont permis la validité du but de Mbappé avec l'intention de les changer. Au vu des nouvelles polémiques autour de la VAR, la FIFA pense elle aussi lancer une nouvelle version du hors-jeu.