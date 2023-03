FC Barcelone : Gerard Pique s’explique sur l’affaire Negreira

La suite après cette publicité

Alors qu’il a pris sa retraite plus tôt dans la saison, à l’âge de 36 ans, Gerard Pique a été invité à commenter l’actualité de son club de cœur, le FC Barcelone. En ce moment, au-delà des résultats sportifs, le FC Barcelone est surtout perturbé par l’affaire Negreira, une affaire dans laquelle les Blaugranas sont soupçonnés d’avoir payé en tout plus de 6 M€ à la société de l’ex-vice-président du comité technique d’arbitrage espagnol, José Maria Enriquez Negreira.

Invité sur le plateau de la radio RAC1, l’ex-défenseur catalan a tenu à défendre son club. Je ne savais rien. «Cela concerne davantage l’entraîneur et le personnel technique (…) Nous étions à l’extérieur et n’avions aucune connaissance de tout ça. Je n’ai même pas rencontré son fils. Je ne pense pas que le Barça ait acheté les arbitres, je mettrais ma main à couper. Il n’y a aucune logique à cela. Les collaborations et les campagnes contre le Barça… nous sommes habitués», a assuré Gerard Piqué.

