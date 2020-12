FC Nantes : nouvelle manifestation des supporters dimanche

Le FC Nantes traverse une zone de turbulences. Sur le plan sportif, les Canaris ont été battus mercredi à Reims (3-1). En coulisses, le président Waldemar Kita se trouve dans le viseur du fisc pour avoir lésé ce dernier à hauteur de 14,8 millions d'euros. Une semaine après leur manifestation avant la rencontre face au DFCO (1-1), les supporters nantais vont remettre le couvert.

Si des incidents avaient émaillé le dernier rassemblement, l'association La Brigade Loire appelle les amoureux du FC Nantes à se rassembler de manière pacifique et statique dimanche entre 13 heures et 14h30 aux abords de la Beaujoire. Depuis plusieurs années, ces derniers réclament le départ du président Kita. Cette fois, les ultras souhaiteraient échanger sur la situation du club et sur son avenir. Enlisé à une très inquiétante seizième place au classement de L1, le FC Nantes inquiète au plus haut point. Se couper de ses supporters compliquerait encore un peu plus les choses...