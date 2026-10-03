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Ligue des Champions

Manchester City : Pep Guardiola fait un choix fort !

Par Allan Brevi
1 min.
Pep Guardiola, l'entraineur de Manchester City @Maxppp

Pep Guardiola devrait faire une apparition remarquée à l’Etihad le 14 octobre. D’après The Express, l’ancien entraîneur de Manchester City prévoit d’assister au choc de Ligue des Champions face au PSG, quelques mois après avoir quitté le club. Une présence qui s’inscrit dans un contexte particulièrement délicat pour les Cityzens, récemment reconnus coupables de 114 infractions aux règles financières de la Premier League.

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Alors que Manchester City a depuis officiellement fait appel de cette décision, estimant que le jugement comporte notamment des « erreurs manifestes et substantielles » de droit, de principe et de fait, Guardiola aurait donc choisi de se rendre au stade pour soutenir son ancien club. Le rendez-vous face au PSG à l’Etihad pourrait ainsi être marqué par le retour de l’ancien technicien mancunien dans une enceinte où il a passé près de 10 saisons.

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