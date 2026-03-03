Real Madrid : Alvaro Arbeloa fait pire que Xabi Alonso en moins de deux mois !

Certains amoureux du Real Madrid entretenaient l’espoir en y voyant un signe du destin. Lorsqu’il a succédé à Xabi Alonso en janvier dernier, Alvaro Arbeloa espérait peut-être suivre les traces de Zinedine Zidane, dernier coach du Real Madrid Castilla à avoir pris les rênes de l’équipe première avec la réussite que l’on sait et les fameuses trois Ligues des Champions consécutives. Depuis, ce rêve s’est envolé depuis bien longtemps. Battu à domicile hier soir par Getafe (0-1), la Casa Blanca a enchaîné une deuxième défaite de rang. Deuxièmes du classement de Liga, les Merengues comptent quatre points de retard sur le FC Barcelone. Madrid a certes un match en moins, mais plus personne ne voit Arbeloa succéder à Zidane dans l’imaginaire collectif.

L’état de grâce est terminé pour Arbeloa

Après cette nouvelle désillusion, l’entraîneur espagnol garde espoir pour un titre national qui est encore loin d’être perdu et son club tente de contrôler l’incendie. « Le mot d’ordre est patience. Le club assume que l’image renvoyée par le Real Madrid est lamentable, mais il demande de la patience », a confié le présentateur du Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol. Mais les observateurs craignent le pire. Là où Alonso semblait avoir échoué pour avoir été un coach privilégiant le jeu à la gestion humaine, Arbeloa était attendu comme le messie avec un management décrit proche d’un José Mourinho, très axé sur les leviers mentaux. Aujourd’hui, force est de constater que la méthode Arbeloa ne passe pas. Preuve en est, le vestiaire merengue reste fissuré.

« On m’a raconté une scène du vestiaire qui se produit souvent en ce moment. (…) Quand un poids lourd s’exprime dans les vestiaires, l’autre bondit et des étincelles jaillissent. C’est quelque chose de préoccupant. Il n’y a pas de leader capable de se dire les choses. Dès que quelqu’un parle, ça provoque des disputes », a confié le journaliste Edu Aguirre. De son côté, la presse madrilène semble résignée. « Le doute s’installe avec Arbeloa. L’effet Arbeloa appartient désormais au passé. Ce qui semblait être la solution aux performances mitigées du Real Madrid cette saison a perdu toute capacité à changer la dynamique et les résultats. Le doute s’est installé au Bernabéu et à Valdebebas », écrit AS, quand Marca souligne « l’autre fiasco » d’un Madrid qui « s’enfonce sans remède ».

Arbeloa perd plus qu’Alonso face à des adversaires plus prenables

Une chose est sûre, Alvaro Arbeloa a de fortes chances de céder sa place sur le banc de touche à la fin de la saison. Car ce matin, le constat est terrible. L’ancien entraîneur de l’équipe réserve est en passe de faire pire que le très critiqué Xabi Alonso. Viré par la Casa Blanca le 12 janvier dernier, six mois seulement après son arrivée, Xabi Alonso a laissé le club merengue à la deuxième place du classement de Liga (à quatre points du Barça) et comptait 5 défaites en 28 matches. Cinq revers, dont la plupart étaient face à des cadors (Atlético de Madrid, FC Barcelone, Manchester City, Liverpool, Celta de Vigo). De son côté, Alvaro Arbeloa a laissé le Barça lui passer devant en Liga et s’est effondré en Ligue des Champions, perdant sa place dans le top 8 après une défaite remarquée face à Benfica.

Un événement lourd de conséquences puisque les Merengues doivent battre Manchester City en barrages pour espérer aller plus loin. Et ce n’est pas tout, car tous les médias espagnols soulignent que le successeur d’Alonso a déjà perdu 4 fois en seulement 12 matches. Là où son prédécesseur s’inclinait presque une fois tous les six matches contre des rivaux costauds, Arbeloa chute une fois toutes les trois rencontres et face à des adversaires plus que prenables (Benfica, Albacete, Osasuna, Getafe). Autant dire qu’il ne reste plus que la Ligue des Champions à Arbeloa pour se sauver. Mais ce matin, pas grand monde ne voit le Real Madrid sortir Manchester City, surtout sans Kylian Mbappé, son atout offensif numéro 1 blessé au genou.