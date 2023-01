Alex Moreno débarque à Aston Villa

Alex Moreno du côté d’Aston Villa, c’est officiel ! Le latéral gauche espagnol s’est engagé avec les Villans cet après-midi. Le joueur de 29 ans était à Birmingham ce mercredi afin de passer sa visite médicale avec le club anglais. Si le montant du transfert n’a pas été encore communiqué, le journal Mundo Deportivo a révélé un contrat jusqu’en 2026 avec Villa et une opération avoisinant les 13 millions d’euros. Un bon coup d’Aston Villa qui recrute un joueur expérimenté de la Liga.

«Aston Villa est heureux d’annoncer la signature d’Álex Moreno pour un montant non divulgué. Le défenseur rejoint Villa en provenance du Real Betis, son pays natal, avec lequel il a remporté la Copa del Rey la saison dernière. A l’aise au poste de latéral gauche ou dans une position plus avancée sur le flanc gauche, le joueur de 29 ans a également joué pour Mallorca, Elche et Rayo Vallecano au cours de sa carrière. Le transfert de Moreno est soumis à une autorisation internationale et à une demande de visa réussie», peut-on lire dans le communiqué des Villans.

