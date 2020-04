L'UEFA n'a toujours pas pris de décision pour la reprise de la Ligue des Champions

Ce jeudi, le Comité exécutif de l'UEFA se réunissait par vidéoconférence pour se pencher sur la suite de la saison 2019-2020, alors que les compétitions nationales et européennes ont été suspendues à cause de la pandémie de Covid-19. Les clubs attendaient par exemple la position de l'instance européenne sur la façon de déterminer les équipes qualifiées pour les prochaines compétitions européennes si la saison ne pouvait pas reprendre, mais celle-ci n'a pas pris une décision ferme. Comme pour la reprise de la C1 et la C1 durant cet exercice.

Depuis de nombreuses semaines, les rumeurs se multiplient sur le calendrier européen, avec par exemple une finale de Ligue des Champions le 29 août et une de Ligue Europa juste avant. Mais comme le précise L'Équipe, l'UEFA n'aurait pas encore pris sa décision. Dans son communiqué publié jeudi après-midi, l'instance n'a pas abordé le sujet et selon le quotidien sportif, celle-ci espère toujours que les compétitions nationales se termineront avant le 3 août pour achever ensuite ses deux compétitions. Et il ne devrait pas y avoir de nouveau dans les prochains jours, alors que la prochaine réunion du Comex doit avoir lieu le 27 mai.