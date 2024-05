Jésus Navas quitte le Séville FC

En cette fin d’exercice 2023-24, plusieurs joueurs ont fait leurs adieux, à l’image de Kylian Mbappé et de Keylor Navas qui ont annoncé leurs départs du Paris Saint-Germain la semaine dernière, d’Olivier Giroud (AC Milan) et Raphaël Varane (Manchester United). En Espagne, c’est l’expérimenté Jésus Navas qui a officialisé la fin de son aventure au Séville FC.

«Jesús Navas quittera le Séville FC à la fin de cette campagne 23/24 . C’est ce que le capitaine de Séville a communiqué au club et à tous ses coéquipiers et entraîneurs à l’entraînement ce matin au Cité Sportive José Ramón Cisneros Palacios. Navas, qui a récemment atteint 600 titularisations en tant que joueur rouge et blanc, a disputé à ce jour 688 matches avec le Séville FC ; dont 500 dans la compétition nationale, 47 en Ligue des Champions, 65 en UEFA Europa League, 67 en Coupe du Roi, 5 en Supercoupe d’Espagne et 4 en Supercoupe d’Europe, dans laquelle il a a réalisé un total de 39 buts et 119 passes décisives.» La fin d’une belle histoire.