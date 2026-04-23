Real Madrid : c’est du sérieux pour José Mourinho

Le Real Madrid se cherche un coach pour la saison à venir. Les Merengues devraient ainsi mettre Alvaro Arbeloa à la porte, et c’est le bal des noms, de Didier Deschamps à Mauricio Pochettino. Celui de José Mourinho, ancien de la maison blanche, revient aussi assez souvent. Et ça semble très sérieux…

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Comme l’indique AS, le Portugais a été proposé par son agent Jorge Mendes et c’est une piste sérieusement étudiée. L’agent a notamment transmis à Florentino Pérez le montant de la clause libératoire à payer pour libérer et recruter le coach de Benfica, dont le montant n’est cependant pas dévoilé par le média. Affaire à suivre…