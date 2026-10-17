OM : Bruno Genesio fait passer un nouveau message à Frank McCourt

L’Olympique de Marseille traverse une période particulièrement délicate. Battus cette semaine par l’Olympiacos en Ligue Europa, les Phocéens doivent rapidement relever la tête avant leur déplacement sur la pelouse d’Angers ce dimanche pour espérer enchaîner un deuxième succès de rang en Ligue 1. Présent en conférence de presse ce samedi, Bruno Genesio a encore livré une analyse lucide sur la situation de son équipe et sur les manquements dans le contenu des derniers matches. Et alors que Frank McCourt fête ses dix ans à la tête du club marseillais, l’entraîneur français a également été interrogé sur les ambitions de l’OM pour les prochaines années. Un sujet sur lequel il a tenu un discours particulièrement lucide, profitant aussi pour faire passer un petit message au propriétaire américain.

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Retrouver «des politiques sportives et financières plus adaptées à un club de football»

« J’espère que l’ambition reviendra. Quand on est l’OM, on se doit d’être en haut du tableau, ambitieux dans les compétitions européennes, surtout en C1, la plus belle. Il y a une histoire avec la Coupe d’Europe dans notre club », a d’abord rappelé Genesio, conscient des attentes qui entourent l’institution marseillaise. Pour le technicien, les difficultés actuelles doivent néanmoins servir à construire un projet plus solide. « Si cette période difficile, à tous les niveaux, peut nous permettre de poser des bases et fondations sur un projet pérenne pour les prochaines saisons à venir, ça sera une réussite. Parfois dans l’échec, il y a des prises de conscience et des choses qui permettent à l’avenir de retrouver des ambitions avec surtout des politiques sportives et financières plus adaptées à un club de football. » Un message qui résonne forcément au moment où le club phocéen est durement touché sur le plan financier.

Mais avant de penser à l’avenir, Bruno Genesio attend surtout une réaction immédiate de ses joueurs sur le terrain. Après la défaite face à l’Olympiacos, l’entraîneur marseillais a procédé à une analyse vidéo pour identifier les dysfonctionnements de son équipe. S’il refuse de pointer publiquement certains éléments du doigt, il reconnaît que les prestations individuelles n’ont pas toutes été à la hauteur. « Je n’aime pas commenter les performances des joueurs devant vous. Je le fais avec eux, collectivement ou individuellement. Ce que je leur dis, c’est entre eux et moi. Peut-être que ceux qui sont entrés auraient pu ou dû apporter davantage. Mais je n’ai pas l’habitude de m’épancher sur les comportements individuels », a-t-il expliqué, avant de préciser que plusieurs séquences du dernier match l’avaient particulièrement interpellé.

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Un manque d’engagement

Et le constat dressé par l’ancien entraîneur de Lille est sans appel. « On a fait un retour vidéo après le match, c’était nécessaire car il y a des choses qui m’ont frappé, à corriger. On manque cruellement d’engagement dans les deux surfaces. Aussi bien pour marquer des buts, se sacrifier et se jeter au premier poteau ou s’engager entre les deux défenseurs. Et sur coups de pied arrêtés, pareil », a-t-il regretté. « Je dis souvent que l’attitude sur CPA est révélatrice de l’engagement de l’équipe et force est de constater que ce n’est pas suffisant pour nous dans les deux surfaces. C’est bien dommage car je trouve qu’on fait dans le jeu de très bonnes choses. » Une frustration évidente pour le technicien, qui considère que les bonnes intentions dans le jeu ne suffisent pas sans davantage de détermination dans les moments décisifs.

Au-delà de ces lacunes, Bruno Genesio a également identifié un problème sur le plan mental au sein de son groupe. « Il y a aussi un aspect mental qu’on doit améliorer et dans la performance, c’est important », a-t-il reconnu. Mais malgré l’enchaînement des rencontres, l’entraîneur marseillais refuse toutefois de se réfugier derrière la fatigue ou le calendrier. « Moi, je préfère enchaîner les matches car c’est ce qui nous anime, ce qui fait avancer. Je préfère avoir des matches tous les trois jours même si ça peut engendrer des problèmes d’effectifs. » C’est donc avec une obligation de résultat que Marseille se présentera face à Angers. Après son succès contre Troyes en championnat, le club phocéen espère enchaîner une deuxième victoire consécutive pour s’éloigner d’une situation inconfortable au classement. « La confiance d’une équipe et d’un joueur est souvent liée à la performance. Si on a le bonheur d’enchaîner un deuxième succès de suite en championnat, ça nous permettra de revenir dans une zone plus calme en termes de points et retrouver de la confiance. Si on peut l’associer à du contenu car c’est primordial pour des résultats, on ne va pas se gêner. Mais comme face à Troyes, le plus important, ça sera le résultat. Si on peut le faire comme à Troyes, je préfère. » Le message est clair : dans une période aussi délicate, l’OM doit avant tout retrouver le chemin de la victoire pour espérer relancer sa saison.