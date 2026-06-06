Amine Boutrah va rejoindre Bursaspor

Deux ans après son arrivée à Bastia, Amine Boutrah va quitter le club corse, à deux ans de la fin de son contrat. Il n’accompagnera pas les insulaires en Ligue 3. D’après nos informations, l’ailier de 25 ans va signer pour trois ans à Bursaspor.

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Un accord total a été trouvé entre les deux directions. Une visite médicale est déjà programmée pour les prochains jours, avant la signature de son contrat. Boutrah est très courtisé durant ce mercato d’été puisque Guingamp (Ligue 2) et Charleroi (1ère division belge) ont essayé de le faire venir.