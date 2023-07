Barça : Joan Laporta ne ferme pas la porte à un retour de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Avant de finalement choisir l’Inter Miami pour poursuivre sa carrière, Lionel Messi avait l’embarras du choix. Si une prolongation du côté du Paris Saint-Germain n’était plus une possibilité, l’Arabie saoudite semblait même un temps en pole pour attirer la Pulga. Mais malgré l’intérêt grandissant du pays du Moyen-Orient, avec ses moyens illimités notamment, le septuple Ballon d’Or n’a pas choisi cette option. Alors que la possibilité de faire son retour au FC Barcelone, son club de cœur, avait également été évoquée, le désormais ancien joueur du PSG a préféré poursuivre son aventure du côté de la Major League Soccer pour le plus grand malheur des supporters barcelonais. Et le président du club catalan est revenu sur cet échec lors d’une interview accordée au média Sport.

En effet, Joan Laporta a abordé plusieurs sujets durant cet entretien dont le transfert avorté de Lionel Messi au FC Barcelone. Questionné sur la possibilité de revoir la Pulga avec le maillot du club barcelonais, le président des Blaugranas a botté en touche. «Je pense que c’est plus compliqué et qu’il faut lui demander. Cette fois-ci, il avait l’idée de venir, nous voulions qu’il vienne, en suivant Xavi, le conseil d’administration et moi. Cela ne s’est pas produit. Leo prend grand soin de lui, il a un talent exceptionnel et il peut toujours être performant parce qu’il est toujours décisif, comme nous l’avons vu à la Coupe du Monde, mais je ne vais pas m’en mêler», a notamment confié le dirigeant espagnol. Si cela semble totalement impossible, ce dernier ne ferme pas complètement la porte à un retour de l’enfant prodigue…

À lire

L’ultimatum lancé à Romelu Lukaku, une star de Premier League réclame son départ à Chelsea