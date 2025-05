Carlo Ancelotti devrait coacher dans un match… Brésil - Real Madrid

Quatre ans après son retour sur le banc de touche du Real Madrid, Carlo Ancelotti devrait bien plier bagage au cours des prochaines semaines. Si son contrat avec la Maison Blanche court jusqu’en 2026, l’équipe de l’Italien a connu un exercice 2024/2025 particulièrement difficile, bien que la Liga soit encore un objectif atteignable, et Carletto ne devrait pas y résister. Dragué par le Brésil depuis de longs mois, il semble se diriger tout droit vers l’Amérique du Sud. Et il existerait une clause assez insolite dans le pacte proposé par la fédération.

Selon les informations de O Globo, le contrat que pourrait signer le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec les Merengue contiendrait en ses lignes le fait que les coéquipiers de Kylian Mbappé affrontent la Seleçao dans un match amical. Un moment qui serait assez fou, et jamais vu depuis la rencontre entre le Bayern Munich et les Pays-Bas en 2012. Vinicius et Rodrygo porteraient probablement le maillot de la sélection brésilienne.