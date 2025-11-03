Santos a une limite pour le contrat de Neymar

Pendant que Neymar régale son public pour son retour, Santos négocie en coulisses avec l’entourage de la star brésilienne. Pour rappel, l’ancien joueur du Barça et du PSG est lié au Peixe jusqu’au 31 décembre 2025 et les médias locaux affirment qu’une prolongation est encore loin d’être actée. Et dernièrement, le président du club pauliste, Marcelo Teixeira, a ouvert la porte à un nouveau contrat, à certaines conditions, notamment financières.

« Le projet Neymar ne dure pas six mois ou un an. C’est un investissement important. À chaque période, Santos et Neymar évaluent la situation. Nous l’avons évaluée à son arrivée et l’évaluation n’est pas celle d’aujourd’hui. Et la situation financière sera évaluée par les deux parties jusqu’à la fin de l’année. Il n’est pas préoccupé par les aspects financiers. Et Santos a une limite. Le projet de Neymar est la Coupe du Monde 2026. Si nous trouvons un dénominateur commun, la continuité sera confirmée. À condition que Santos et Neymar, qui ont une compréhension forte et positive de la confiance, parviennent à un dénominateur commun. Je pense que nous allons résoudre cette situation au moment opportun », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par ESPN Brésil.