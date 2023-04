Le chaos à Chelsea enflamme l’Angleterre, Karim Benzema envoie un message fort au Barça avant le Clasico

La décision de Chelsea fait jaser !

La grosse décision prise par les dirigeants de Chelsea hier soir fait réagir outre-Manche. Comme on peut le lire sur la première page du Daily Telegraph, les Blues ont licencié Graham Potter. La défaite (2-0) contre Aston Villa a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour la hiérarchie du club. Chelsea a indiqué dans un communiqué que Potter a «accepté de collaborer avec le club pour faciliter une transition en douceur» et que Bruno Saltor assurera l’intérim. Enfin, pour le Daily Express, tout est parti en vrille à Stamford Bridges, les Blues n’ont remporté que 4 de leurs 19 derniers matches de Premier League, après avoir dépensé plus de 600 millions d’euros sur le mercato. Les supporters n’ont pas accepté la situation, ont fait part de leur colère chaque week-end, et la direction a fini par craquer. Jamie Carragher résume bien ce que pensent les journalistes du pays en affirmant que c’était une «décision ridicule» de remplacer Thomas Tuchel par Graham Potter. Malheureusement, les dépenses ne sont pas prêtes de se terminer puisque maintenant il faut trouver un remplaçant. D’après nos informations, Julian Nagelsmann est le favori pour prendre les rênes de l’équipe. Le timing fait même un peu polémique en Angleterre, car, comme par hasard, Chelsea décide de virer leur coach anglais peu de temps après que l’allemand ait été licencié par le Bayern Munich. Pour le Daily Mail ça devient «brutal» pour les managers en Premier League. Il y a eu un record de 12 licenciements de coach dans le championnat anglais cette saison.

Le retour en forme de Benzema !

Le Real Madrid agite l’Espagne ce lundi. Bien décidés à mettre la pression sur le Barça jusqu’à la 38ème journée, les Madrilènes ont écrasé (6-0) Valladolid, deux semaines après avoir été vaincus au Camp Nou. Le Real a un «canon pointé» sur le Barça comme le titre As, et c’est surtout «une victoire avant la grande bataille» pour le quotidien Marca. En effet, il y a de nouveau un Clasico, cette fois pour la Coupe du Roi. Une demi-finale très attendue par la presse espagnole, au match aller le Barça avait battu (1-0) les Madrilènes au Bernabéu. Pour renverser la situation, les Merengues pourront compter sur un Benzema en feu. Le Français est vivement critiqué en ce moment, certains journaux espagnols rapportent même que le Real ne compte plus sur lui pour l’avenir à cause de son âge. Et bien KB9 a fait taire les critiques en inscrivant un triplé en 7 minutes dimanche, dont un retourné que l’on aperçoit en Une de Marca. C’est un bol d’air frais pour le buteur qui n’avait pas trouvé le chemin des filets en championnat depuis le 15 octobre.

La défaite du Napoli fait réagir !

En Italie, Naples a connu un coup d’arrêt hier soir contre l’AC Milan. Au stade Maradona, les Rossonerri sont allés chercher une sensationnelle victoire (4-0) comme le rapporte La Gazzetta Dello Sport. Un «succès digne d’un champion en titre» pour le journal au papier rose. L’artisan de cette excellente performance, c’est Rafael Leão pour tous les quotidiens du pays. Auteur d’un doublé, le Portugais est l’homme du match et il fait la Une du Corriere Della Serra. Enfin, comme le rapporte le Corriere Dello Sport, «l’AC Milan double l’AS Roma et l’Inter Milan pour se retrouver sur le podium». Naples conserve 16 points d’avance sur son dauphin, la Lazio.