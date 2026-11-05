Le LOSC monte au créneau après la lourde sanction infligée à Olivier Létang

Le LOSC n’a pas tardé à réagir. Après la décision de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) concernant Olivier Létang, le club nordiste a publié un communiqué dans lequel il dénonce une sanction qu’il juge particulièrement sévère et contestable. Le président lillois, qui écope d’une amende de 20 000 euros et d’une nouvelle suspension, prend acte de cette décision, mais entend bien faire valoir ses droits en engageant toutes les voies de recours nécessaires. Le club s’étonne, par ailleurs, de l’intervention de la FFF dans un dossier initialement traité par la Ligue de football professionnel (LFP), alors que la Fédération était absente lors de la commission d’appel et n’avait présenté aucune observation écrite.

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Dans son communiqué, le LOSC conteste également la nature des faits reprochés à son président, rappelant que ceux-ci reposent uniquement sur des échanges privés par courriel, sans menace, injure ou agression envers un membre du corps arbitral. Olivier Létang estime ainsi faire l’objet d’un traitement disproportionné et dénonce une forme de « deux poids, deux mesures » au regard d’autres affaires récentes. Plus largement, le club nordiste s’inquiète d’un précédent pour le football français, considérant que cette sanction risque de freiner le dialogue entre les dirigeants et les instances arbitrales. Le président lillois assure néanmoins qu’il continuera à réclamer davantage de transparence et d’exigence dans la gestion de l’arbitrage.

Le communiqué complet

«Olivier Létang prend acte de la décision de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football et la déplore. Doublement sanctionné, il entend faire valoir ses droits et engagera toutes les voies de recours nécessaires. La Fédération Française de Football était absente lors de cette commission et n’a pas pris d’écritures. La décision fut émise dans un temps très court, laissant supposer que la sanction était déjà préparée. De façon tout à fait inédite à l’encontre d’un dirigeant du foot français qui n’a en l’espèce ni menacé, ni agressé, ni injurié de membres du corps arbitral la Fédération, tiers au dossier, a fait appel d’une décision rendue par la LFP. Olivier Létang rappelle que les faits reprochés tiennent uniquement dans des échanges privés. Il rappelle également qu’il n’avait jamais été sanctionné pour des correspondances privées par e-mail, ce qui rend cette décision tout aussi inédite contrairement à ce qu’a pu dire la FFF. Cette sévérité interroge sur la véritable motivation de cette sanction. Dans d’autres dossiers récents, plus graves*, qui portaient sur des faits de violence ou sur des prises de position publiques d’une grande dureté, la Fédération n’a ni sanctionné ni fait appel. Il est difficile de ne pas y voir deux poids, deux mesures. Cette décision pose un précédent préoccupant pour le foot. La FFF ferme la porte au dialogue. Sans dialogue et sans transparence, l’arbitrage ne pourra pas progresser, et c’est l’ensemble des clubs qui finira par en subir les conséquences sportives et économiques. Une prise de conscience collective est indispensable. Au-delà du dossier lui-même, cette sanction soulève une question plus large. Sanctionner un président qui demande davantage d’exigence et de transparence à la direction de l’arbitrage envoie un signal inquiétant à tous ceux qui veulent faire progresser le football français. Olivier Létang n’est pas sanctionné pour des menaces ou des injures, puisqu’il n’y en a eu aucune. Il l’est pour avoir posé des questions et refusé le statu quo. Il continuera à le faire.»