Lille : Félix Correia file en Liga !

Arrière gauche de 25 ans arrivé dans le nord de la France l’an dernier, Félix Correia va quitter temporairement le LOSC. El Chiringuito annonce qu’un accord a été trouvé avec le Séville FC pour le prêt du défenseur.

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✅El SEVILLA CIERRA a FÉLIX CORREIA.



🤝 Acuerdo cerrado con el Lille para su cesión.



🚨Exclusiva de @GonzaloTortosa. pic.twitter.com/WWDVS70aj1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 1, 2026

Le média espagnol ne précise pas si ce prêt est assorti ou non d’une option d’achat, mais le Portugais va devoir se relancer ailleurs, barré par la concurrence de Romain Perraud et du Calvin Verdonk.