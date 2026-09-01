Menu Rechercher
Commenter 15
Liga

Lille : Félix Correia file en Liga !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Olivier Létang @Maxppp

Arrière gauche de 25 ans arrivé dans le nord de la France l’an dernier, Félix Correia va quitter temporairement le LOSC. El Chiringuito annonce qu’un accord a été trouvé avec le Séville FC pour le prêt du défenseur.

La suite après cette publicité

Le média espagnol ne précise pas si ce prêt est assorti ou non d’une option d’achat, mais le Portugais va devoir se relancer ailleurs, barré par la concurrence de Romain Perraud et du Calvin Verdonk.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Lille
Séville
Félix Correia

En savoir plus sur

Liga Liga
Lille Logo Lille
Séville Logo FC Séville
Félix Correia Félix Correia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier