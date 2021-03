OL : Enzo Molebe signe un contrat aspirant

Troisième de L1, l'OL s'active en coulisses, notamment avec les jeunes. Ce mercredi, les Gones ont annoncé une bonne nouvelle. «L'Olympique Lyonnais a officialisé ce mercredi la signature d'Enzo Molebe. Après des passages au Paris FC et l'AC Boulogne-Billancourt, le jeune attaquant de 14 ans a signé un contrat aspirant prématuré qui prendra effet à partir de la saison 2022/2023 et ce, pour une durée de 3 saisons. Né en 2007, Enzo Molebe fait partie des joueurs les plus prometteurs de sa génération et il évoluera avec les U17 la saison prochaine».

Sur un nuage, le jeune homme a confié : «je suis très content de signer, être ici avec ma famille ça me fait très plaisir. J’ai commencé le football à Arpajon puis j’ai évolué au Paris FC et à l’ACBB avant de rejoindre l’OL. Je suis attaquant mais je peux jouer à presque tous les postes. Mes principales qualités sont ma rapidité et mon sens du but». Des qualités qui feront à coup sûr le bonheur de Lyon.