L’ASSE cherche à faire baisser les salaires

Alors que plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà réussi à trouver un accord avec leurs joueurs concernant une baisse générale des salaires, l’AS Saint-Étienne serait encore en pleine négociation. Comme l’explique L’Équipe aujourd’hui, les dirigeants stéphanois auraient déjà discuté avec le vestiaire concernant une possible baisse salariale, sans trop de succès pour le moment.

D’après le quotidien français, seuls Jessy Moulin et Mahdi Camara auraient donné leur accord, alors que les autres joueurs hésiteraient à donner leur aval, et seraient réticents au vu des dernières décisions du board stéphanois. Le licenciement de Stéphane Ruffier, ainsi que la non-prolongation des contrats de Hamouma, Monnet-Paquet et Debuchy, et la sortie médiatique de Roland Romeyer en janvier à la télévision égyptienne où il expliquait pouvoir payer 5 M€ tout de suite pour faire venir Mostafa Mohamed, l'attaquant de Zamalek désiré par les Verts l'hiver dernier, expliqueraient cette hésitation. Le club attend un retour des joueurs, et espère pouvoir économiser 3 M€.