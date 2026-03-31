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Amical : la Norvège tenue en échec par la Suisse

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Erling Braut Haaland avec la Norvège @Maxppp
Norvège 0-0 Suisse

À l’approche du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, les équipes engagées scrutent forcément les résultats de leurs futurs adversaires. Si la Norvège a dû prendre note des deux succès de l’équipe de France face au Brésil et la Colombie, les Bleus ont peut-être jeté un œil au match amical des Scandinaves, battus vendredi par les Pays-Bas.

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La Norvège était opposée à la Suisse et alignait une équipe avec Erling Haaland et Alexander Sorloth en attaque. Malheureusement pour elle, cela n’a pas été suffisant pour se défaire des Helvètes qui sont repartis du nord de l’Europe avec un match nul (0-0).

Pub. le - MAJ le
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