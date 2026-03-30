Tottenham veut Roberto De Zerbi dans les 72 prochaines heures !

Le couperet est tombé ce dimanche pour Igor Tudor. Seulement 44 jours après son arrivée sur le banc des Spurs, l’entraîneur croate a été officiellement démis de ses fonctions. Ce passage éclair restera marqué par des choix tactiques largement contestés par les supporters et un manque de leadership criant dans le vestiaire. Lors de son mandat, le Croate n’est pas parvenu à remporter le moindre match de Premier League, ce qui a enfoncé le club de la capitale. Face à une situation alarmante en championnat, où Tottenham se retrouve désormais à lutter pour son maintien en Premier League, les dirigeants londoniens ont estimé qu’ils n’avaient d’autre choix que d’agir immédiatement pour éviter la relégation.

La suite après cette publicité

Malgré l’approche de la dernière ligne droite de la saison, la direction du club a pris la décision radicale de l’évincer pour créer un électrochoc. Et un ancien coach de l’OM pourrait prendre la suite de l’ancien entraîneur marseillais : pour succéder à Tudor, le profil de Roberto De Zerbi s’est imposé comme une évidence à Londres. L’entraîneur italien, libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille il y a quelques semaines, cherche un nouveau défi après avoir connu une fin de mandat éprouvante dans la cité phocéenne, un environnement usant où la pression est constante. En parlant de pression, une frange des supporters de Tottenham, affiliés à des groupes LGBT, avait affirmé son mécontentement avec les rumeurs liées à De Zerbi, en raison de sa proximité avec Mason Greenwood.

La suite après cette publicité

Tottenham force pour De Zerbi

Un grief insuffisant pour refroidir le board de Tottenham car les contacts entre le technicien et le club londonien se sont intensifiés ces dernières heures. Selon plusieurs sources interrogées par BBC Sport, tout porte à croire que De Zerbi serait disposé à devenir le prochain entraîneur principal des Spurs. Cependant, un point de friction subsiste : l’Italien préférerait attendre la fin de l’exercice actuel pour s’assurer que le club évoluera toujours dans l’élite l’an prochain. De son côté, Tottenham ne veut pas perdre de temps et pousse activement pour mettre la main sur l’ancien coach de Brighton dès maintenant.

L’objectif de Tottenham est clair : boucler l’arrivée de De Zerbi sous 72 heures comme l’explique The Mirror. Bien que l’Italien ait initialement montré une certaine réticence à reprendre du service avant l’été, le forcing des Spurs pourrait porter ses fruits selon nos confrères d’outre-Manche. Les autres pistes se sont d’ailleurs envolées : Sean Dyche a refusé une mission de courte durée, tandis qu’Adi Hütter a fermé la porte ce dimanche. S’adressant à Sky en Autriche, l’ancien coach de Monaco a déclaré : «ces derniers jours et ces dernières semaines, mon nom a été de plus en plus souvent associé à divers clubs. Cependant, comme je l’ai déjà indiqué dès la fin de mon passage à Monaco, je préférerais ne pas reprendre de poste d’entraîneur principal avant le début de la nouvelle saison, au plus tôt.» Vous l’aurez compris, c’est De Zerbi ou rien pour Tottenham qui se laisse trois jours pour enrôler l’Italien.