PSG : Anne Hidalgo veut rencontrer Nasser Al-Khelaïfi

Le torchon brûle depuis un moment entre le PSG et la mairie de Paris. Le club souhaite racheter le Parc des Princes pour pouvoir l’agrandir et qu’il fasse partie de son patrimoine. Problème, la mairie refuse de le vendre, surtout que d’après les élus, une première offre ridicule a été proposée par la direction francilienne. On évoquait un chiffre de 40 à 50 M€. «Le Parc vaut moins que Paredes ?» préférait ironiser le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. Nasser Al-Khelaïfi a alors brandi la menace de s’en aller du bastion historique, soit pour déménager au Stade de France à Saint-Denis, soit en construisant une nouvelle enceinte. Cela ne semble pas faire peur à l’édile de Paris, Anne Hidalgo, laquelle a pris la parole pour évoquer ce dossier dans Télématin ce jeudi de France 2. « Je comprends bien sûr l’économie d’un club de ce niveau-là dans laquelle la propriété du stade fait partie de l’équation économique. Je l’entends mais le Parc des Princes n’est définitivement pas à vendre. En revanche, bien sûr qu’avec mon club, parce que c’est mon club le PSG, et son Président (Nasser Al-Khelaïfi), nous avons à nous parler. »

Elle souhaite réinstaurer un dialogue qui s’est coupé depuis ces mois de tensions et ne semble pas vraiment inquiète par les risques d’un déménagement du PSG. « Vous savez, je crois qu’il n’y a pas beaucoup de plans B » rétorque-t-elle, alors que l’idée du Stade de France plairait au président de la République, Emmanuel Macron. « Je lui souhaite bon courage pour vendre le Stade de France. C’est une hypothèse souvent évoquée dans les médias mais je pense que ce n’est pas une hypothèse raisonnable. Le Stade de France doit accueillir au-delà de compétitions liées à un seul club » poursuit Hidalgo avant de conclure. « Je pense qu’il faut sortir de cette situation. Moi j’aime ce club, j’ai envie que le PSG puisse prospérer. S’il y a des travaux à faire, il faut les faire. J’accompagnerai du mieux que je peux ces travaux car je tiens à cette équipe et à ses performances. Pour le reste, c’est de la discussion qu’on doit avoir de façon raisonnable entre gens raisonnables. » Le message est envoyé à la direction du club de la capitale.

