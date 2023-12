C3, C4 : les déplacements de supporters adverses autorisés à Lille et Rennes

C’est l’actualité dont tout le monde parle en France actuellement. Alors que Gérald Darmanin avait annoncé ce dimanche que les supporters du Séville FC n’étaient pas autorisés à se rendre à Lens, cette décision à provoquer un tollé qui a offusqué Franck Haise et les Andalous. Alors que les déplacements de supporters adverses sont interdits en France jusqu’au 18 décembre suite à la mort d’un supporter nantais en amont de la rencontre face à Nice, plusieurs dérogations sont faites pour permettre quelques déplacements sur le sol français.

Ainsi, quelques rencontres de Ligue 1, de Ligue 2 et de Coupe de France ont pu se dérouler dans des conditions normales le week-end dernier. Et alors que les rencontres européennes approchent, le destin des rencontres de Lille et Rennes à domicile interrogeait. Ce lundi, une réponse a été donnée. En Ligue Europa, le Roazhon Park accueillera donc des supporters de Villarreal (18h45) tandis que l’enceinte du LOSC pourra accueillir des supporters de Klasvick en Ligue Europa Conférence (21h).