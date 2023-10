Le FC Barcelone prépare une sacrée vengeance contre l’Atlético pour João Félix

C’est ce qu’on appelle pour le moment un pari gagnant. En froid avec son coach Diego Simeone dans un Atlético de Madrid où son avenir était très flou, João Félix (23 ans) a totalement changé son destin en rejoignant le FC Barcelone. Précieux depuis le début de la saison (3 buts et 4 offrandes en 11 matches), le Portugais régale et se distingue comme l’un, si ce n’est le meilleur offensif des Catalans depuis le début de l’exercice. Si bien que du côté des Blaugranas, le choix est déjà fait, il va falloir garder João Félix.

Pourtant loin n’est fait pour le moment. Seulement prêté jusqu’à la fin de saison, João Félix est censé revenir à l’Atlético de Madrid où son contrat court encore jusqu’en juin 2029. Néanmoins, difficile de le voir porter à nouveau le maillot des Colchoneros tant la cassure semble totale entre lui et Diego Simeone. Sachant que ce dernier devrait bientôt prolonger, João Félix ne devrait pas revenir dans les plans du club madrilène. Le FC Barcelone l’a bien compris et compte en profiter.

Une stratégie osée

Arrivé à l’été 2019 à l’Atlético de Madrid contre 126 millions d’euros, seulement âgé de 23 ans et disposant d’un long contrat, João Félix est valorisé à 80 millions d’euros par les Colchoneros. Une somme loin d’être surprenante compte tenu de ces facteurs. Cependant, le FC Barcelone n’entend pas régler cette somme et se sent en position de force dans ce dossier comme le rapporte Sport. Disposant de la même volonté de collaborer ensemble que João Félix, le club catalan entend pousser l’Atlético à craquer. Une stratégie qui avait déjà été employée par ces derniers avec… Le FC Barcelone.

En effet au début de la saison 2022/2023 alors qu’Antoine Griezmann était toujours prêté aux Colchoneros, ces derniers ne voulaient pas régler la somme de 40 millions d’euros au FC Barcelone et le transfert avait finalement été de 20 millions d’euros. Cette fois, le club catalan entend décrocher un nouveau prêt à l’été 2024 assorti d’une option d’achat inférieure aux 80 millions d’euros. Néanmoins, du côté blaugrana on n’entend pas la régler pour descendre le prix de João Félix à la moitié soit environ 40 millions d’euros. L’Atlético peut déjà redouter la stratégie barcelonaise…