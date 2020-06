PSG, FC Barcelone, Bayern : Sergiño Dest a choisi son futur club

L'Ajax sait déjà qu'il va faire face à une véritable saignée estivale. En plus d'Hakim Ziyech qui s'est déjà engagé avec Chelsea, d'autres joueurs vont probablement quitter la formation amstellodamoise. On pense ainsi au gardien André Onana, pisté par diverses grosses écuries européennes, tout comme le latéral gauche Nicolas Tagliafico, ainsi que Donny van de Beek, qu'on ne présente plus.

La suite après cette publicité

Et ces dernières semaines, ça semble aussi s'agiter autour de Sergiño Dest, le jeune latéral droit américano-néerlandais de 19 ans. Plusieurs clubs sont ainsi venus aux nouvelles, avec trois principales écuries qui semblaient se distinguer dans la course pour le joueur : le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Selon Sky Sport Germany, le joueur né à Almere a tranché.

L'Ajax est d'accord pour le vendre

Et c'est du côté de la Bavière qu'il souhaite poursuivre sa carrière. Le joueur, dont le contrat avec l'Ajax expire en 2022, souhaite donc rejoindre le Bayern Munich dès cet été. Il l'a fait savoir à ses dirigeants, qui sont prêts à lui offrir un bon de sortie en cas d'offre satisfaisante. Pour convaincre le duo Overmars-Van der Sar, il va falloir débourser un montant compris entre 20 et 30 millions d'euros selon le média germanique.

En cas d'accord entre les deux formations, Dest devra tout de même réussir à se faire une place en Bavière, où Benjamin Pavard est pour l'instant assez performant sur le côté droit de l'arrière-garde. A Munich, on espère probablement faire de Dest le pendant parfait d'Alphonso Davies, et ainsi avoir une doublette de latéraux de top niveau pour la prochaine décennie.