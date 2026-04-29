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Ligue des Champions

Une légende des Bleus veut voir l’Atlético remporter la Ligue des Champions

Par Jordan Pardon
1 min.
Antoine Griezmann lors du match retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone @Maxppp

Une Ligue des Champions pour mettre les pieds dans l’éternel. Légende absolue de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann aura en cette fin de saison une ultime chance de remporter le plus beau des trophées, qui manque à son palmarès à 35 ans. Pour ça, l’Atlético de Madrid devra se défaire d’Arsenal, puis du Bayern Munich ou du PSG en finale. Interrogé par le journal L’Équipe, le champion d’Europe 1984, Alain Giresse, a affirmé son souhait de voir 'Grizou’ triompher sur la scène continentale.

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«C’est cornélien parce que le PSG peut aussi la gagner mais, bien sûr, j’aimerais qu’il la remporte. On est nombreux à lui souhaiter parce qu’il incarne le football qu’on aime, romantique. Il n’y aurait pas mieux pour couronner sa magnifique carrière», a indiqué la légende tricolore.

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