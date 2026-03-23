Wesley Saïd va quitter Lens à la fin de la saison !

L’avenir de Wesley Saïd va s’écrire loin de Lens. Auteur d’une saison aboutie avec le club lensois, actuel 2e de Ligue 1, l’attaquant de 30 ans s’est engagé avec Al Shamal, selon nos informations. Sous contrat avec Lens jusqu’en juin 2026, le natif de Noisy-le-Grand a choisi de relever un nouveau défi au Qatar, où il a signé pour deux saisons, asssorti d’une saison supplémentaire en option.

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Arrivé chez les Sang-et-Or en 2021, Saïd a longtemps été freiné par des blessures musculaires, peinant à s’imposer durablement. Mais sous l’impulsion de Pierre Sage cette saison, il a retrouvé de la continuité et s’est installé comme un titulaire régulier dans le XI artésien. En 23 matchs de Ligue 1 cette saison, il a déjà inscrit 10 buts et délivré deux passes décisives, contribuant ainsi au succès lensois lors de cet exercice 2025-2026.