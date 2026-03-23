Menu Rechercher
Commenter
Info FM Ligue 1

Wesley Saïd va quitter Lens à la fin de la saison !

Par Kevin Massampu - Sebastien Denis
1 min.
Wesley Saïd avec Lens @Maxppp

L’avenir de Wesley Saïd va s’écrire loin de Lens. Auteur d’une saison aboutie avec le club lensois, actuel 2e de Ligue 1, l’attaquant de 30 ans s’est engagé avec Al Shamal, selon nos informations. Sous contrat avec Lens jusqu’en juin 2026, le natif de Noisy-le-Grand a choisi de relever un nouveau défi au Qatar, où il a signé pour deux saisons, asssorti d’une saison supplémentaire en option.

La suite après cette publicité

Arrivé chez les Sang-et-Or en 2021, Saïd a longtemps été freiné par des blessures musculaires, peinant à s’imposer durablement. Mais sous l’impulsion de Pierre Sage cette saison, il a retrouvé de la continuité et s’est installé comme un titulaire régulier dans le XI artésien. En 23 matchs de Ligue 1 cette saison, il a déjà inscrit 10 buts et délivré deux passes décisives, contribuant ainsi au succès lensois lors de cet exercice 2025-2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
QSL
Lens
Shamal
Wesley Saïd

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
QSL Qatar Stars League
Lens Logo Lens
Shamal Logo Al Shamal
Wesley Saïd Wesley Saïd
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier